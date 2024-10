Piratage IPTV : les condamnations à la prison augmentent très fortement

L’IPTV, un fléau pour les diffuseurs, en pleine expansion en Europe

beIN Sports

Condamnations sévères en Grèce, en Italie et au Royaume-Uni

Une lutte qui s’intensifie en Europe

Et pour les utilisateurs ?

Le piratage IPTV , qui permet aux utilisateurs d’accéder illégalement à des chaînes cryptées et payantes, telles que Canal+ DAZN ou, est devenu une véritable épine dans le pied des autorités européennes. Ces services pirates sont très populaires, mais ils causent d’importants dommages économiques aux diffuseurs légitimes., que les opérateurs ne voient pas entrer dans leurs caisses. Face à cette menace, les autorités, autrefois impuissantes, intensifient désormais leurs efforts pour contrer ces réseaux.Plusieurs affaires récentes témoignent de l’accroissement des sanctions judiciaires en Europe. En Grèce, un homme a été condamné à huit ans de prison et à une amende de 17 000 euros pour avoir vendu des abonnements illégaux d’IPTV.. En Italie, les autorités ont saisi des biens immobiliers et des véhicules de luxe appartenant à un réseau de revendeurs. Un couple irlandais a écopé de quatre ans de prison pour avoir généré plus de 500 000 euros via la vente d’abonnements pirates. Enfin, au Royaume-Uni, un revendeur a vu sa peine de onze ans de prison confirmée en appel.Outre les condamnations, de nombreux pays mettent en place des dispositifs visant à bloquer l’accès aux services IPTV pirates. En Grèce, par exemple, plus de 650 domaines ont été bloqués depuis 2018. En France, l’Arcom a bloqué plus de 5 000 sites depuis 2022, soulignant l’ampleur de cette lutte. Parallèlement, des appels sont lancés pour réduire les prix des services légaux,, mais peu de changements ont été observés jusqu’à présent, hélas.Les consommateurs de ces services ne sont pas épargnés par les poursuites. En Grèce, lors des perquisitions liées à ces affaires, les autorités ont saisi des bases de données contenant les informations personnelles de milliers d’abonnés.. Les autorités veulent envoyer un message clair : la répression ne se limite plus aux revendeurs, mais s’étend également aux utilisateurs.Avez-vous déjà utilisé ce type de service, et pensez-vous que cela représente désormais un risque ?