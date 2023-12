Quelles sont les séries en streaming les plus piratées de 2023 ?

The Last of Us, victime de son succès

D'après Torrent Freak (qui a analysé les téléchargements via BitTorrent),adapté avec brio du jeu vidéo éponyme et diffusé sur Prime Vidéo, qui -au passage- a sécurisé ses audiences avec(sans Grogu) et(GOT). Par conséquent, cela ne surprendra personne de savoir qu'il s'agit également de, avec deux contenus de l'univers Star Wars et deux autres des studios Marvel.avec, le tout récent, mais également l'entraineur le plus sympa de la planète,. Elles se placent aux sixième, septième et dernière position du top des piratages. Enfin,(Paramount+) et(un spin-off de The Boys sur Amazon Prime) sont aussi de la partie.Précédemment,-adaptation infidèle de la série éponyme de George R. R. Martin- puis par. En 2020 et 2021, deux séries Disney+ menaient le peloton avec la première saison du(encore avec Pedro Pascal) et(Marvel).