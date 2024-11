Sindalah : l’île de luxe hallucinante du projet Neom est ouverte

Vision 2030

Un projet qui fait polémique

Située à cinq kilomètres des côtes de Neom , dans la mer Rouge, Sindalah s’étend sur 840 000 m². L’île dispose d’une marina de 86 postes d’amarrage, conçue pour accueillir des yachts jusqu’à 50 mètres (je ne sais pas vous, mais pour mon yacht , ça va être limite), et d’un yacht-club haut de gamme imaginé par le designer Stefano Ricci.L’objectif affiché est d’accueillir jusqu’à 2 400 visiteurs quotidiens d’ici 2028. Cela peut sembler peu, mais rappelons qu’ici on vise une clientèle de luxe.Sindalah met en avant une démarche écologique en soulignant la richesse de sa biodiversité marine. Les eaux environnantes abritent environ 1 100 espèces de poissons, dont 45 endémiques à la région de Neom, ainsi que plus de 300 espèces de coraux., avec des expériences de plongée et d’observation marine offertes aux visiteurs dans un cadre préservé. On peut néanmoins émettre quelques doutes sur la véritable volonté écologique d’un tel projet, les yachts n’étant pas réputés pour leurs faibles émissions de carbone.Comme mentionné, l’île de Sindalah s’inscrit dans la stratégiedu prince héritier Mohammed ben Salmane, qui cherche à diversifier l’économie saoudienne en développant le secteur touristique. Le royaume prévoit de tripler son trafic aérien pour atteindre 330 millions de passagers annuels d’ici la fin de la décennie, en créant des milliers d’emplois dans l’hôtellerie et le tourisme.Le projet Neom, et Sindalah en particulier, font face à d’autres critiques. Des organisations de défense des droits humains ont dénoncé des expropriations forcées de communautés locales, notamment de la tribu Huwaitat, pour faire place au développement de Neom.Dans tous les cas, des doutes subsistent quant à la viabilité économique et environnementale de Neom.(doux euphémisme) et sur l’impact écologique réel de ces développements massifs.Et donc, une question se pose :Ou bien se dit-on que la Creuse, c’est bien aussi ?