La neutralité carbone d'Apple : mythe (greenwashing) ou réalité ?

Peut mieux faire !

pourquoi les entreprises informatiques peuvent et doivent faire davantage pour réduire les émissions de carbone de la chaîne d'approvisionnement

la neutralité carbone d'Apple : mythe ou réalité ?

Parmi les six marques examinées, c’est la seule entreprise qui a un objectif de 100 % d’électricité renouvelable dans sa chaîne d’approvisionnement

plus de 300 fabricants se sont engagés à utiliser 100 % d’énergie propre pour la production Apple d’ici 2030 à compter de septembre 2023, contribuant ainsi à l’objectif d’Apple d’être neutre en carbone pour tous ses produits d’ici la fin de la décennie

Pourquoi un avertissement ?

Ainsi dans un rapport publié par Stand.Earth, et intitulédétaille, il est fait, notamment d’exagérer ses références et autres progrès environnementaux. Certes l’étude lui accorde, car la firme est bien en avance dans ce secteur sur ses rivaux du secteur technologique. Mais elle pourrait mieux faire !Pour cela, elle se doit de réduire les émissions de 75% par rapport à l'exercice 2015 et solder les émissions résiduelles avec élimination du carbone -tout au long du cycle de vie de tous ses produits en 2030.Aux côtés de cinq autres marques importantes (Dell, Google, HP, Microsoft et Nvidia),De plus, Apple, Dell, Google, HP et Microsoft se sont engagés à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans leurs chaînes d’approvisionnement d’ici 2030.Grâce à cela,La réponse est simple selon le rapport : tout est histoire de compensation carbone et non de réduction réelle d'émission.Même si le processus permet d'afficher de bons résultats, cela revient un peu àcar cela masque potentiellement les émissions réelles de carbone ainsi qu’une dépendance continue à l’égard des combustibles fossiles./ passant par des green bonds que certaines firmes techs affectionnent tout particulièrement !