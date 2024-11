Quelle est la souris préférée de Tim Cook ? (indice, ce n'est pas un produit Apple)

Quels accessoires pour Tim Cook ?

7 h : début de la journée de travail. J’appuie sur Touch ID sur mon Magic Keyboard pour déverrouiller mon Mac Studio. J’ai un vieil iPhone 13 Pro Max comme webcam montée sur un support magnétique Belkin et un casque AirPods Max, qui est parfois branché avec le câble Lightning vers jack audio 3,5 mm d’Apple. J’utilise l’application Notes sur un iPad Pro avec un Apple Pencil. J'ai un vieil iMac G4 comme troisième écran, juste pour le plaisir. J’utilise principalement une Logitech MX Master 3, mais je passe parfois à une Magic Mouse ou à un Magic Trackpad. De plus, je recharge mon Apple Watch au cours de la matinée.

Apple, ton univers impitoyable

Dans une récente interview au. Et, ô surprise, il n'utilise pas que des produits Apple : pas de Magic Mouse, mais bien une. Une délicate attention qu'a bien noté Logitech., puisqu'il mentionne un iPhone 13 Pro Max, un iPhone 15 Pro (celui avec la version bêta d'iOS 18.1), une Apple Watch, des AirPods, un MacBook Air, un MacBook Pro, un iMac (certes G4), un Pro Display XDR, un Vision Pro, deux HomePod mini, et un iPad Pro (avec l'Apple Pencil)...A cela, s'ajoutent tous les services de la pomme : Apple Music, Apple Arcade, Apple TV, Apple News+, Message par satellite (pendant ses randos) etc. Au total,Notons que le grand patron d'Apple a toujours sous la main une..., qui reste à ce jour le produit le plus polyvalent et le plus compatible d'Apple