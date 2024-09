Apple met à jour la compatibilité de… sa Chiffonnette !

Un des produits les moins chers d'Apple (et les plus rentables ?)

constituée d’un matériau non abrasif doux au toucher, la chiffonnette nettoie n’importe quel écran Apple, y compris ceux en verre nano‑texturé, de façon efficace et sûre

Grande star dévoilée en marge des MacBook Pro 14 et 16 pouces en 2021,! A sa sortie, il était d'ailleurs parti très, très rapidement, affichant des délais de livraisons invraisemblables de plusieurs semaines, avant de tomber carrément en rupture de stock. Mais depuis, Apple en a recommandé quelques palettes et il est beaucoup plus facile de s'en procurer.Le pitch est simple :Et mieux que n’importe quel autre tissu de marque.Dans la foulée de Lumière sur le futur, Cupertino vient donc de mettre à jours ses fiches techniques, qui est désormais officiellement compatible avec l'iPhone 16, l'iPhone 16 Plus l'iPhone 16 Pro, l'iPhone 16 Pro Max et l' Apple Watch Series 10 On remarquera au passage qu'il s'agit -sans nul doute- de, avec tous les produits de la marque doté d'un écran !Habituellement à 25 euros,, comme c'est le cas aujourd'hui si vous vouliez l'utiliser sur votre nouvel iPhone 16 ou Apple Watch Series 10 (attention ça part vite !).