Mac mini ou Mac Studio : comment bien choisir son Mac de bureau ?

Le Mac mini est le Mac le moins cher du catalogue, mais il reste tout à fait capable de prendre en charge de nombreuses tâches sous sourciller. Si vous n'avez pas encore pu essayer de Mac équipé d'une puce Apple Silicon,(à dire avec l'accent de Jony Ive pour plus de classe). Pour avoir utilisé un Mac mini M1 avec 16 Go de mémoire unifiée et 2 To de stockage depuis le lancement en tant que machine principale, avant de le remplacer l'année dernière par un MacBook Pro 16 pouces M1 Pro, je peux vous assurer que le Mac mini se défend plus que bien.Le Mac mini M1 ou M2 sera très à l'aise en bureautique,(surtout si vous venez s'un Mac Intel). Les utilisateurs ayant un usage très poussé, ouvrant de très nombreux onglets et fenêtres de navigateurs simultanément et profitant pleinement du multitâche gagneront à passer à 16 Go de RAM, ce qui permettra également d'affronter les années à venir plus sereinement, si le budget le permet.Comme souvent chez Apple, et nous verrons que cela se reproduit avec les gammes supérieures,. Ainsi, on optant pour un Mac mini M2 avec 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go le tarif monte à 1159 euros, se rapprochant alors des 1549 euros demandés pour la version M2 Pro.Pour 390 euros supplémentaires (ce qui reste une somme, nous en convenons), vous obtiendrez alors(100 Go/s contre 200 Go/s),(contre 2.0 sur la version M2). A vous de savoir si le jeu en vaut la chandelle et si vous avez réellement besoin de la puissance et des ports supplémentaires.. En effet, si vous optez pour le Mac mini avec une puce M2 Pro comptant 12 cœurs CPU, 19 cœurs GPU (option à 345€) et 32 Go de RAM (460 euros), vous obtenez une note finale de 2354 euros, alors vraiment très proche des 2399 euros du Mac Studio M2 Max.Pour 45 euros supplémentaires, vous obtiendrez alors le même nombre de cœurs CPU,(200 Go/s contre 400 Go/s),(option à 115 euros sur le Mac mini), 2. La balance penche alors clairement en faveur du Mac Studio, et ce même si vous n'avez pas besoin de la puissance GPU (bande passante supérieure, et revente plus facile).Au final,Il est toujours envisageable de retourner une machine si cette dernière n'est pas assez puissante pour votre usage.Si vous ne lancez pas d'applications très gourmandes assez souvent,. Si vous avez réellement besoin de plus de puissance , le Mac mini M2 Pro vous tend les bras et sera un parfait compagnon...En effet,. Au-dessus, il reste le Mac Studio M2 Ultra qui sera capable de délivrer un surplus de puissance tant processeur que graphique et qui permettra d'aller jusqu'à 192 Go de RAM, mais ces machines sont conçues pour les professionnels qui en rentabiliseront l'achat (le public visé connait souvent très bien ses besoins), etpour de nombreux utilisateurs.