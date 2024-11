Meta autorise l'armée américaine à utiliser son IA Llama

L'IA, un outil contre le terrorisme

rationaliser la logistique et la planification complexes, traquer le financement du terrorisme et renforcer les défenses de cybersécurité des États-Unis

Nick Clegg

Une IA contre l'IA

ChatBIT

En effet,-le modèle d'intelligence artificielle générative de Mark Zuckerberg- va être utilisé par les agences gouvernementales ainsi que leurs partenaires. Cet usage sera toutefois limité à unet concernera une grande partie des secteurs de la défense, dont ceux de l'armée et de l'industrie nucléaire.C'est en effet ce que vient d'annoncer Nick Clegg, président des affaires mondiales de Meta. Il a également souligné que Llama serait utilisé pour. Jusqu'à présent, le groupe interdisait ce genre d'utilisation mais il justifie ce changement de position, en avançant l'utilisationde son IA, au regard du but poursuivi et des moyens mis en œuvre par le terrorisme ou les trafiquants, mais aussi établir ce modèle open source comme standard dans la course à l'IA.Notons que cette opération implique une, comme par exemple Microsoft, Amazon, IBM, Oracle, ou encore Palantir, et ce, afin de fournir des services complets au gouvernement américain.Cette information tombe quelques jours après la publication de documents d'universitaires et des analystes, ces derniers affirment que des instituts de recherche chinois de premier plan liés à l'Armée populaire de libération ont bien utilisé le modèle de Meta,En juin,affirmait que six chercheurs chinois issus de trois institutions, dont deux relevant du principal organe de recherche de l'Armée populaire de libération (APL), l'Académie des sciences militaires (AMS), avaient expliqué comment ils avaient crééMais celle-ci, loin d'être pacifiste, affichait une: elle est en effet destinée à recueillir et à traiter des renseignements, et à offrir des informations précises et fiables pour la prise de décisions opérationnelles. Voilà de quoi rélancer des polémiques déjà bien nourries sur le sujet.