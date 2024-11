A quoi servent des gilets connectés dans les cours de récré ?

Végétaliser les cours de récréation

Le projet permet de réaménager les espaces suivant le prisme de la reconnexion des enfants à la nature et en chaussant les lunettes du genre pour un usage égalitaire filles-garçons des espaces. Un travail de longue haleine est incontournable pour changer en profondeur les usages dans ces cours Oasis, que ce soit celles des écoles que celles des établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE).

La cour de récré à l'Ecole Paul Lagevin

La biodiversité pour lutter contre les futures inégalités sociales

Il n'y a que les filles qui sont là-bas. Dans le bac à sable ou dans les cabanes. Et nous les garçons, on prend tout cet endroit pour jouer à épervier tout ensemble. Ou au basket

une lutte contre des milliers d'années de patriarcat et cela ne va pas se faire du jour au lendemain

La cour de récréation, c'est le premier espace public partagé par les enfants et l'on s'est rendu compte que c'était un endroit où les inégalités existaient déjà ../... avec des élèves qui restent en marge

En effet, la ville deentend lutter contre les inégalités de genre à la récré. Pour cela, elle s'est dotée de moyens technologiques. Sur le site de l'initiative, le projet est d'ailleurs présenté ainsi :Pour cela,. Ainsi 125 enfants de cinq niveaux différents (CP, CE1, CE2, CM1, CM2) ont donc enfilé le vêtement pour y voir plus clair.Grâce à cette cartographie, le résultat de l'étude ne laisse planer aucun doute.Est ainsi cité l'exemple de l'école élémentaire Paul Langevin à Cronenbourg : apparemment, les petits gars sont plus actifs et occupent le terrain. De leur côté, les demoiselles préfèrent une occupation moins sportives et restent en groupe, dans un coin de la cour.Les élèves de CM1 sont assez francs et n'ont pas vraiment besoin du gilet ou des adultes pour constater la réalité :Il n'est pas vraiment ici question de se lancer dans de longues explications : on note une occupation des sols nettement délimitée (preuve technologique à l'appui). Et cette dernière ne ferait que révéler -selon la directrice de l'établissement-. e