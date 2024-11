Les Tuche seront de retour en 2025 (bande-annonce)

Cap sur Londres pour les Tuche

Jean-Paul Rouve prend la réalisation en main

Parfois, nous faisons, mais si vous avez vraiment besoin d'un lien avec Apple dans cette actualité, vous pouvez cliquer sur ce lien . Ceci étant fait, on peut maintenant regarder la bande annonce ci-dessous, qui, personnellement, m'a fait glousser plusieurs fois.Pour ce qui est du film, l’intrigue démarre avec Jiji, le petit-fils de Jeff et Cathy, sélectionné pour un stage de football chez Arsenal., notamment avec des membres de la royauté britannique. Cette aventure permet aux Tuche d’explorer un nouveau décor et d’opposer leur style bon vivant à l’étiquette anglaise.Jean-Paul Rouve, déjà interprète de Jeff Tuche, passe derrière la caméra pour succéder à Olivier Baroux, réalisateur des précédents volets.Rouve compte insuffler une touche personnelle au film en renouant avec l’esprit de sa troupe Les Robins des Bois.Comme les précédents films, God Save the Tuche entend mêler humour et critique sociale. Cette fois, c’est l’aristocratie anglaise qui en fait les frais., des plaisanteries sur la famille royale aux clichés sur l’Angleterre. Bernard Menez rejoint le casting en interprétant un roi Charles III caricatural.Avec un casting fidèle et des personnages attachants,En misant sur une incursion dans la culture anglaise, tout en conservant la simplicité et l’humour qui font la force de la saga, ce cinquième opus pourrait bien ramener du monde en salle.