Quel film regarder le soir d’Halloween ? Voici nos propositions, et on attend les vôtres !

Demain, c’est le soir d’ Halloween , et pour cette occasion, plusieurs options s’offrent à vous. La première consiste à être un peu ronchon, à se dire que c’est une fête commerciale importée des Amériques, et qu’au fond, on s’en fiche un peu. La deuxième, c’est de revêtir votre plus beau costume de zombie et d’aller frapper à la porte de vos voisins pour récolter des bonbons. La dernière option est de vous installer confortablement sous un plaid pour regarder un bon film d’horreur.Voici une petite sélection de films, disponibles sur plusieurs plateformes.Avec, Alfred Hitchcock plonge le spectateur dans un suspense haletant où chaque scène est soigneusement orchestrée pour provoquer l’angoisse.La scène de la douche, devenue légendaire, n’est que le début d’une série de révélations et de frissons. Hitchcock, souvent qualifié de maître du suspense, crée ici un film terrifiant qui explore les profondeurs de la folie humaine et la dualité, faisant deun classique du genre.Réalisé par Wes Craven,(A Nightmare on Elm Street) a marqué toute une génération avec le personnage de Freddy Krueger. Ce tueur en série au visage brûlé traque ses victimes dans leurs rêves, rendant toute tentative de s’endormir terrifiante., dans une atmosphère sombre et onirique. Craven signe ici un chef-d’œuvre d’horreur psychologique qui mêle habilement le réel et le cauchemar, marquant le début d’une franchise culte.Dans, James Wan s’inspire de faits réels pour raconter l’histoire d’Ed et Lorraine Warren, deux enquêteurs spécialisés dans le paranormal. Le couple est appelé pour venir en aide à une famille dont la maison semble hantée par une entité malveillante.Wan maîtrise l’art du suspense en dosant parfaitement les jump scares, offrant un film qui reste gravé dans l’esprit des spectateurs bien après le générique de fin.Disponible en streaming sur Prime Vidéo et à la location sur Apple TV.de Ridley Scott est un parfait mélange de science-fiction et d’horreur qui propulse les spectateurs dans l’espace, là où personne ne peut entendre leurs cris. Le film suit l’équipage du vaisseau spatial Nostromo qui, après avoir reçu un signal de détresse, découvre un organisme extraterrestre particulièrement agressif.La mise en scène de Scott, alliée au design horrifique de la créature, offre une expérience viscérale et claustrophobe inoubliable.Adapté du roman de Stephen King,plonge le spectateur dans la folie et l’isolement, sous la direction de Stanley Kubrick. Le film raconte l’histoire de Jack Torrance, écrivain et gardien d’hiver de l’hôtel Overlook, qui sombre peu à peu dans la folie, influencé par les forces mystérieuses du lieu. La performance de Jack Nicholson est saisissante,n’est pas seulement un film d’horreur : c’est une immersion dans les tréfonds de l’esprit humain.Dans, David Robert Mitchell propose une approche innovante de l’horreur en mettant en scène une entité surnaturelle qui poursuit ses victimes après un échange intime.La tension constante et la bande-son angoissante confèrent àune atmosphère unique. Ce film moderne, à l’ambiance décalée, a été acclamé pour son originalité et sa capacité à rendre terrifiante une menace invisible mais toujours présente.Réalisé par William Friedkin,est un film incontournable qui raconte la possession démoniaque d’une jeune fille et le combat d’un prêtre pour la sauver. Inspiré de faits réels, le film explore la peur primale de l’inconnu et du surnaturel.Friedkin n’hésite pas à repousser les limites pour créer une expérience immersive, etreste aujourd’hui l’un des films les plus marquants du genre.Mais c’est maintenant qu’arrive le moment le plus intéressant de cet article : découvrir vos recommandations ! Dites-nous dès maintenant quels sont vos films d’ horreur préférés, ceux qui vous ont le plus marqué, que vous regardiez en cachette étant jeune, ou ceux qui vous ont le plus effrayé à l’âge adulte !