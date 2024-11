Mattel se trompe et affiche l’adresse d’un site X sur des boîtes de poupées

Wicked

Les poupéesde Mattel , inspirées des personnages du film de Universal Pictures, devaient rediriger les acheteurs vers le site officiel WickedMovie.com. Sauf que, voilà,(non, pas des comparatifs de machines-outils). Plusieurs acheteurs ont découvert l’erreur le week-end dernier, provoquant une vague de réactions sur les réseaux sociaux. En réponse, Mattel a bien sûr présenté des excuses publiques, rappelant que le lien n’était pas adapté aux enfants et conseillant aux parents de jeter ou de masquer l’emballage. En effet, c’est plus judicieux.Les grandes chaînes de distribution, telles que Walmart, Target, Macy’s et Amazon, ont réagi rapidement en retirant les poupées de leurs rayons physiques et en ligne. D’autres détaillants, comme Best Buy et Barnes & Noble, ont également suspendu les ventes de la collection.. Le rappel massif de ces poupées pourrait engendrer des coûts logistiques pour la marque, surtout en période de forte activité commerciale précédant les fêtes.Malgré l’erreur, certains acheteurs ont perçu cette situation comme une opportunité de se faire quelques sous. Les poupéesavec l’erreur d’impression sont désormais proposées sur des plateformes comme eBay, à des prix atteignant jusqu’à 2 100 dollars, bien au-delà de leur prix de vente initial de 20 à 40 dollars., créant uninattendu autour de cette série de poupées.La sortie de, adaptation du célèbre musical de Broadway, est prévue le 22 novembre 2024, avec une seconde partie prévue pour novembre 2025. Ce film , réalisé par Jon M. Chu, met en scène des stars telles qu’Ariana Grande et Cynthia Erivo.. Cet incident pourrait freiner l’enthousiasme autour des produits Mattel liés au film… ou au contraire l’amplifier.