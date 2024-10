Décédé depuis 2015, Christopher Lee est de retour dans Le Seigneur des Anneaux, sans IA

Saruman de retour dans une version animée de la Terre du Milieu

Une voix restaurée sans IA

Un dialogue culte adapté pour la continuité

Avez-vous besoin d’aide, ma Dame ?

Un hommage à Christopher Lee

La Guerre des Rohirrim, prévue pour sortir le 13 décembre, marquera le premier volet animé de l’univers de la Terre du Milieu, en nous plongeant dans des événements se déroulant bien avant l’épopée de Frodon et Gandalf. Ce préquel mettra en scèneEn plus de nouveaux personnages, Miranda Otto fera son retour dans le rôle d’Éowyn, aux côtés d’une apparition surprise de Saruman, interprété par le regretté Christopher Lee, disparu en 2015. C’est grâce à des enregistrements d’archives qu’il revit dans ce projet, une solution innovante qui contourne l’utilisation de l’ intelligence artificielle mais qui pose tout de même des questions éthiques.Lors de la Comic Con de New York, la productrice Philippa Boyens, collaboratrice de longue date de Peter Jackson, a expliqué comment la voix de Lee est intégrée au projet :L’équipe, ayant échoué à trouver un imitateur convaincant, a sollicité l’autorisation de Lady Gitte Lee, la veuve de l’acteur, pour finalement privilégier cette approche respectueuse du personnage. Mais certains relèvent que lui-même n’aura pas eu son mot à dire dans cette histoire.Pour intégrer les dialogues de Lee au scénario, les créateurs ont modifié une réplique de La Bataille des Cinq Armées, dans laquelle Saruman demande à Galadriel :. Après de nombreuses écoutes,, permettant ainsi au personnage de Saruman de s’intégrer naturellement à cette nouvelle production.Ce choix de préserver l’authenticité de la performance de Lee s’inscrit, selon les producteurs,Que pensez-vous de cette idée et de cette approche ? Pensez-vous qu’il soit acceptable d’utiliser la voix et l’image d’artistes décédés, sur des projets qu’ils n’auraient peut-être pas acceptés ?