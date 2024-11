Donald Trump remercie chaleureusement Elon Musk pour sa victoire. Quel sera son rôle dans le futur ?

homme incroyable

Un discours de victoire qui consacre Elon Musk

Soutien financier massif et engagement actif de Musk

Un partenariat stratégique amplifié sur les réseaux sociaux

Vers un rôle de Musk dans une administration Trump ?

Lors de son discours de victoire, Donald Trump n’a pas hésité à remercier chaleureusement Elon Musk, et surtout longuement, le désignant comme une. Il a évoqué, lors de ce discours, les derniers moments passés aux côtés du milliardaire alors qu’ils observaient ensemble le récent lancement de SpaceX. Trump est également revenu sur le soutien important apporté par Elon Musk aux Américains touchés par les ouragans dévastateurs, notamment par la fourniture d’antennes Starlink aux populations sinistrées.Elon Musk a apporté non seulement son soutien moral, mais également financier à la campagne de Trump. En investissantet en finançant des initiatives locales dans des États décisifs, Musk a démontré sa détermination à voir Trump réélu. L’entrepreneur a même participé à des meetings électoraux, organisant des discussions publiques avec Trump et s’affichant fièrement à ses côtés., un geste symbolique de la proximité entre les deux hommes.Elon Musk a également mobilisé son influence sur les réseaux sociaux en faveur de Trump. Depuis 2022, lorsque Musk a levé l’interdiction de Trump sur X (anciennement Twitter), il n’a cessé de poster des messages en soutien au candidat républicain, atteignant des millions d’utilisateurs.et à galvaniser la base des partisans de Trump, malgré les critiques et parfois des informations controversées relayées par Musk Lorsque la victoire sera définitivement confirmée et que la transition avec l’administration Biden sera achevée, Elon Musk pourrait se voir proposer un, potentiellement au sein d’une commission dédiée à l’efficacité gouvernementale.et permettrait à Musk d’influencer les politiques d’innovation et de développement économique aux États-Unis.