Le Bitcoin a 14 ans !

En effet, le premier bloc de la blockchain Bitcoin a été miné le. Cette année a été particulièrement difficile, entre uneempêchant tout minage aux USA et unede son cours (passant de 48 000 à 16 700 dollars).Mais elle a aussi connu des étapesdans l'histoire du jeton : il a été reconnu(2e pays au monde à le faire), la barre symbolique desminés a été franchie le 1er avril 2022 (ce n'est même pas un poisson), la première version de(un protocole qui permet d'émettre des actifs numériques sur la blockchain Bitcoin) a été publiée le 28 septembre 2022 sur le réseau de test de la blockchain Bitcoin...Malgré tout ces contretemps, accidents et autres crypto-krachs, le Bitcon reste une valeur sûre, avec une capitalisation de 321 milliards de dollars, soit la plus forte du secteur...