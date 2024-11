Tim Cook félicite lui aussi Donald Trump

Une relation cordiale

Tim Apple

Je dois d’abord être élu.

La réélection de Trump aura des conséquences pour la tech

Les relations entre Cook et Trump n’ont pas toujours été simples. Lors de la première présidence Trump, Cook a maintenu une ligne de dialogue, optant pour une diplomatie directe face à une administration aux positions controversées. Il a par exemple participé à plusieurs réunions à la Maison-Blanche sur des sujets sensibles, comme les taxes douanières et la politique commerciale, malgré des tensions notables. On se souvient notamment du moment en 2019 où Trump avait surnommé Cook, une anecdote qui avait beaucoup fait jaser. Pourtant,, adaptant la position d’Apple aux réalités économiques et politiques, en particulier en matière de production et d’emplois aux États-Unis.Autre exemple, le mois dernier, avant l’élection, Cook aurait contacté Trump pour lui faire part de ses préoccupations face aux amendes que l’Union européenne imposait à Apple pour pratiques anticoncurrentielles. Trump aurait répondu :Cette phrase reflète bien la nature franche des échanges entre les deux dirigeants, oùLa réélection de Trump pourrait avoir des conséquences significatives pour l’industrie technologique américaine. Son administration devrait probablement s’intéresser à des dossiers comme la régulation (ou non) de l’intelligence artificielle, un secteur stratégique pour Apple et ses concurrents, ainsi qu’à la question de l’immigration, cruciale pour le recrutement de talents internationaux dans la tech.En réitérant sa volonté de coopérer avec l’administration, Tim Cook, fin diplomate, confirme l’approche pragmatique d’Apple :, quelles que soient ses orientations politiques. À travers cette nouvelle collaboration, Apple cherche à s’assurer une place dans les décisions politiques susceptibles d’influencer son secteur et ses perspectives de croissance, tout en demeurant mesuré.Quelques autres réactions des grands patrons de la tech :