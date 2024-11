X jugé trop "toxique" ! Stephen King s'en va sur Threads et il n'est pas le seul !

Claquage de portes !

The Guardian

La Vanguardia

Dagens Nyheter

dur et extrême

Depuis sa reprise par Elon Musk, la plateforme a de plus en plus fusionné avec ses ambitions politiques et celles de Donald Trump, tandis que le climat sur X est devenu plus dur et plus extrême. Par conséquent, nous ne publierons plus rien sur ce site à partir de nos comptes officiels pour le moment

plateforme perdue

Trop, c'est trop !

. Dans la foulée, il était suivi par le journal espagnol, puis par le suédois, ce dernier citant un climat. En substance, ils reprochent à la plateformeLe rédacteur en chef de DN Peter Wolodarski s'en est d'ailleurs expliqué sur X :Depuis quelques jours, les institutions, des médias (presse traditionnelle comme tabloïd), des personnalités et autres comptes officiels se retirent. Certains n'hésitent pas à qualifier X, de, préférant aller sur Threads ou Bluesky . En constante opposition avec Elon Musk depuis son rachat de Twitter, il a fini par jeter l'éponge et s'en aller sur Threads. Le célèbre écrivain vient d'annoncer à ses 7 millions d'abonnés son départ de X, assorti d'une invitation à la concurrence.Par le passé, l'auteur avait déjà manifesté haut et fort son opposition , notamment, à propos du prix des badges.