WhatsApp va vous aider à vérifier qu’on ne vous la fasse pas à l'envers

Visuel : WABetaInfo

Vérification simplifiée directement dans WhatsApp

Rechercher sur le web

Un outil contre les fausses informations

Respect de la vie privée

Déploiement progressif pour tous les utilisateurs

Grâce à cette option, les utilisateurs n’auront plus besoin de télécharger une image pour ensuite la charger dans un moteur de recherche dédié. En appuyant sur les trois points en haut à droite d’une image, ils pourront sélectionner l’optionCe processus rendra la vérification plus accessible et rapide, sans nécessiter de connaissances techniques particulières, ce qui est idéal pour les utilisateurs moins familiers avec les outils de vérification en ligne.La propagation des fausses informations et des images manipulées est un problème récurrent, en particulier sur les plateformes de messagerie où les informations circulent rapidement. Avec cette recherche inversée d’image, WhatsApp proposera un moyen pour les utilisateurs de vérifier si une image a déjà été utilisée ailleurs sur le web, offrant ainsi un premier indice sur sa crédibilité., les utilisateurs ayant désormais la possibilité de vérifier une image avant de la partager.WhatsApp, propriété de Meta, assure que cette nouvelle fonctionnalité respecte les normes strictes de confidentialité de l’application. Les images envoyées pour une recherche inversée ne passent pas par les serveurs de WhatsApp ; elles sont directement transmises à Google pour l’analyse.Concrètement, ni WhatsApp ni Meta n’ont accès aux contenus échangés entre utilisateurs, ce qui répond en partie aux inquiétudes fréquentes concernant la gestion de la confidentialité par Meta.Comme mentionné, pour le moment, seuls les utilisateurs inscrits à la version bêta de WhatsApp ont accès à la recherche d’image inversée, mais l’option devrait être progressivement déployée pour l’ensemble des utilisateurs dans les mois à venir., bien que les places soient souvent limitées.