A quoi ressemble la nouvelle interface de WhatsApp sur l'iPhone ?

Du vert !

réduire la fatigue oculaire dans les environnements à faible luminosité

Chez WhatsApp, notre travail façonne la communication de plus de 2 milliards de personnes dans le monde chaque jour. Nous prenons ce rôle très au sérieux et nous nous concentrons sur les détails pour le faire correctement pour nos utilisateurs.



Nous visons à créer une application qui -non seulement- fonctionne de manière transparente, mais qui ressemble également à une extension naturelle de votre téléphone, ce qui vous permet de vous concentrer sur les conversations qui comptent dans votre vie quotidienne. Nous pensons avoir atteint le succès lorsque notre conception améliore la façon dont les gens communiquent sur WhatsApp et leur permet de se connecter de nouvelles façons.

Ainsi les applications iOS et Android vont bénéficier. Désormais, elle adopte(ô surprise) comme couleur d'accentuation, qui s'appliquera notamment aux badges et boutons de notification. Les changements seront d'ailleurs, qui présente désormais un look plus proche de la version iPhone., et ce, afin de. Les icônes et les illustrations ont également été mises à jour avec un style plus arrondi et profilé. L'application a également reçu de nouvelles animations et des fonds d'écran de chat.Ces changements étaient déjà disponibles pour ceux enregistrés dans le programme bêta de WhatsApp.