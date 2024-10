WhatsApp booste ses stories (avec des petits cœurs verts)

Des tags dans le Statut

Status likes : Faites savoir à quelqu'un que vous pensez à lui, ou que vous appréciez son statut d'un simple clic sur le bouton 💚. Les likes de statut sont privés et n'ont pas de compteur, donc seule la personne dont vous avez aimé le statut peut les voir comme un 💚 dans la liste des téléspectateurs.

Autres nouveautés

Pour rappel,. Dans l’app, il suffit d’aller dans Actus (en bas à gauche) puis Statut pour modifier le sien. Les utilisateurs peuvent partager des photos et des vidéos -et ce, temporairement- avec ceux qui possèdent leur numéro de téléphone. Ces contenus sont disponibles pendant 24 heures et disparaissent automatiquement après ce délai.Avec cette mise à jour, les utilisateurs peuvent désormais. En conséquence, les personnes mentionnées peuvent republier ce statut sur leur compte.D’après WhatsApp, il est désormais possible d’écriredans chaque. Notons qu’il est possible de taguer quelqu'un sans montrer expressément son nom. Autre nouveauté, la possible de liker un-comme sur Instagram et bien évidemment comme le vert est la couleur de la plateforme, il faudra cliquer sur le 💚 !WhatsApp va proposer prochainement de nouveaux filtres de caméra et arrière-plans qui peuvent être utilisés lors des appels vidéo. Au programme, on pourra compter surLes noms sont évocateurs d’une certaine ambiance : Warm, Cool, Black & White, Light leak, Dreamy, Prism light, Fisheye, Vintage TV, Frosted glass et Duo tone. Les arrière-plans suivent avec le même mouvement : Blur, Living room, Office, Cafe, Pebbles, Foodie, Smoosh, Beach, Sunset, Celebration et Forest.