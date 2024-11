WhatsApp : enfin des brouillons pour vos messages !

La mention "Brouillon" s'affiche bien si vous n'envoyez pas votre message.

Les messages inachevés ne passeront plus à la trappe

Brouillon

Les messages en brouillon remontent automatiquement tout en haut de la liste

Une nouveauté qui s’ajoute à d’autres améliorations

Travail

Famille

Amis

Deux milliards d'utilisateurs par mois vont pouvoir utiliser cette nouvelle fonction

WhatsApp vient d’ajouter une fonctionnalité qui manquait cruellement : les brouillons de messages. Désormais, si vous commencez à écrire un message mais que vous êtes interrompu, pas de panique ! L’application sauvegarde automatiquement ce que vous avez écrit. Une étiquette vertes’affiche dans la liste des discussions, avec un aperçu de votre texte. De plus,Plus aucune excuse pour “oublier” de répondre (sauf si c’est intentionnel).Certes, d’autres applis comme Google Messages proposaient déjà ce genre de fonctionnalité, mais mieux vaut tard que jamais. Avec les brouillons,Il suffit de cliquer sur la conversation concernée pour que le message en attente réapparaisse dans le champ de texte, prêt à être complété et envoyé. Simple et efficace.Les brouillons ne sont qu’une étape dans la série de mises à jour que WhatsApp a déployées récemment. Par exemple, les listes personnalisées permettent désormais de classer vos discussions avec des tags commeouEt ce n’est pas tout : WhatsApp travaille aussi sur une nouveauté majeure qui pourrait permettre d’utiliser des pseudos au lieu de numéros de téléphone. Plus besoin de donner votre numéro à tout-va ! Une idée qui pourrait plaire à beaucoup, et que j’attends avec impatience.Qui devrait arriver en 2043 si tout va bien (grmbl).Avec plus de deux milliards d’utilisateurs actifs chaque mois,C’est probablement grâce à ce genre d’améliorations constantes que l’application reste aussi populaire.Et vous, utilisez-vous beaucoup WhatsApp ?