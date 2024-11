Star Wars : Simon Kinberg confirmé à la barre de la nouvelle trilogie

De loin le meilleur personnage de l'univers Star Wars

Une nouvelle trilogie dans l’univers Star Wars

(En vrai c'est bien sûr Ahsoka la best mais chut)

Un scénariste et producteur expérimenté

Le Réveil de la Force

(Pas lui en tous cas avec son charisme de moule)

Des projets multiples pour l’avenir de la franchise

Un futur incertain mais prometteur

Lucasfilm a signé un accord avec Simon Kinberg pour développer une nouvelle trilogie Star Wars , prévue comme une saga inédite qui ne suivra pas la ligne narrative de la famille Skywalker. Ce projet en est à ses premières phases de développement et vient enrichir la liste des projets Star Wars prévus par Disney et Lucasfilm. Bien que peu de détails aient été révélés, cette trilogie devrait introduire une nouvelle histoire et de nouveaux personnages, offrant une perspective différente sur cet univers emblématique.Simon Kinberg est reconnu pour sa contribution à plusieurs franchises cinématographiques, dont X-Men et Deadpool, en tant que scénariste et producteur. Son expérience dans l’univers des super-héros et des productions à grand spectacle fait de lui un candidat de choix pour prendre en main cette nouvelle trilogie Star Wars.Il a aussi été consultant pour le film Star Wars, apportant déjà sa touche à l’univers de George Lucas. Bien qu’il ait également connu quelques échecs, notamment avec le film Dark Phoenix, sa réputation dans l’industrie du divertissement reste solide.Cette nouvelle trilogie s’ajoute à une série de projets Star Wars déjà en développement. Plusieurs films sont en préparation, notamment un long-métrage sur The Mandalorian prévu pour 2026, ainsi que des films d’autres réalisateurs renommés comme James Mangold et Taika Waititi.Ces productions télévisées ont permis de prolonger l’immersion des fans tout en offrant de nouvelles histoires et personnages.La popularité constante de la franchise, qui génère plus d’un milliard de dollars en ventes de produits dérivés chaque année, souligne l’engouement durable du public.— et cela ne serait pas plus mal, non ?