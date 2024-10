Star Wars Outlaws : un mois après son lancement, c’est un flop

piou piou

Un démarrage décevant

plus faible que prévu

Les causes du flop commercial

Quel avenir pour Ubisoft et Star Wars ?

Le jeu Star Wars Outlaws a été lancé avec de grandes ambitions de la part d’Ubisoft, mais les résultats sont loin d’être à la hauteur. Selon des rapports internes,, un chiffre très en deçà des attentes. Pour mettre ce chiffre en perspective, des titres comme Assassin’s Creed Valhalla ou Far Cry 5 ont enregistré des ventes nettement plus élevées à leurs débuts. Dans le même temps, des jeux concurrents tels que Persona 3 Reload ou Yakuza: Like a Dragon – Infinite Wealth ont eux aussi dépassé la barre du million, mais en seulement une semaine. Ce démarrageest également la raison invoquée pour le report d’Assassin’s Creed Shadows, un autre titre phare d’Ubisoft.Le faible engouement pour Star Wars Outlaws peut s’expliquer par plusieurs facteurs. D’abord, le jeu souffrait de problèmes techniques dès sa sortie, notamment des séquences d’infiltration mal conçues, qui ont été très critiquées par les joueurs.. On peut aussi constater que la promotion du jeu n’a pas réussi à capter l’attention des joueurs sur le long terme. Le manque d’originalité de l’histoire et des mécaniques de jeu, pourtant développées autour de l’univers ultra-bancable de Star Wars, n’a pas su séduire un public pourtant très attaché à la franchise.Star Wars a beau être une marque puissante, cela n’a pas suffi pour transformer Outlaws en succès commercial., sans bénéficier du poids d’une licence comme Star Wars . On voit bien le problème et le décalage entre l’investissement d’Ubisoft et les attentes des fans, qui espéraient un jeu plus novateur et captivant.Avec ce lancement mitigé, Ubisoft doit tirer les leçons de cet échec pour redresser la barre avec ses prochains titres.. Il reste à voir si cette prise de conscience sera suffisante pour regagner la confiance des joueurs.