Star Wars : Skeleton Crew, la bande-annonce avec Jude Law est là !

Jude Low dans la série Star Wars : Skeleton Crew

Une série pour les plus jeunes ?

Everything Everywhere All at Once

Une affiche dans le pur style Star Wars

Une approche originale de l’univers Star Wars

Star Wars : Skeleton Crew s'adresse aussi aux plus jeunes

Le récit s’articule autour de quatre enfants qui découvrent un vaisseau dans un ancien temple Jedi, avant de se perdre dans les profondeurs de l’espace. Sous la protection de Jod Na Nawood, dont, ils rencontrent divers périls : des pirates de l’espace, des droïdes agressifs et des créatures extraterrestres. La série puise dans l’ambiance des films d’aventure des années 80, renforcée par la musique de Major Tom de Peter Schilling. La bande-annonce est à voir ci-dessous :Aux côtés de Jude Law, le casting rassemble Ravi Cabot-Conyers, Kyriana Kratter, Ryan Kiera Armstrong et Robert Timothy Smith, qui. En version originale, Nick Frost prête sa voix au droïde SM-33, fidèle compagnon de l’équipe. Les épisodes sont réalisés par plusieurs metteurs en scène réputés, comme Jon Watts, Bryce Dallas Howard, David Lowery et le duo Daniels (à qui l’on doit l’incroyable film, qu’on vous recommande très vivement), le tout dans le but de proposer une grande variété de styles visuels.Avec cette orientation plus familiale, Skeleton Crew espère élargir l’univers Star Wars pour ancrer la série dans l’univers déjà établi. La série introduit de nouveaux mondes et personnages, tout en s’inscrivant dans les récits connus de la franchise.Composée de huit épisodes, Star Wars : Skeleton Crew débutera avec une double diffusion le 3 décembre . Vous pourrez ensuite suivre la suite en famille… ou pas ! Pensez-vous qu’il s’agisse d’une bonne idée de rajeunir un peu la franchise ? D’ailleurs, dites-nous :