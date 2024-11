Andor : on sait quand sortira la suite de la meilleure série Star Wars

Une série aussi bonne que Rogue One

Une structure narrative unique pour la saison 2

Une immersion réaliste dans l’univers Star Wars

La série Andor, créée par Tony Gilroy, s’apprête donc à revenir sur Disney+ pour sa deuxième et dernière saison le 22 avril 2025, près de trois longues années après le lancement de la première saison en 2022. Présentée comme une préquelle directe de l’incroyable film, cette série explore les origines de Cassian Andor (incarné par Diego Luna) et son évolution de simple voleur à membre clé de la Rébellion.Contrairement à la première saison, qui couvrait une seule année, la saison 2 d’Andor adopte donc une structure narrative en, permettant une avancée plus rapide dans le temps. Chaque pod de trois épisodes couvrira des journées déterminantes pour Andor dans son développement vers le statut de héros rebelle.Andor se distingue vraiment des autres séries Star Wars par son approche sombre et réaliste de l’univers de George Lucas. Tony Gilroy a voulu se concentrer sur la vie des citoyens ordinaires touchés par la tyrannie de l’Empire.Grâce à cette perspective, Andor apporte une profondeur inédite et politique à l’univers Star Wars, en montrant comment la rébellion impacte tous les aspects de la société.Aux côtés de Diego Luna, la série rassemble un casting impressionnant, dont Stellan Skarsgård, Genevieve O’Reilly, Kyle Soller et Adria Arjona. Cette saison verra aussi le retour de Ben Mendelsohn dans le rôle d’Orson Krennic, renforçant ainsi la continuité avecBien que moins populaire que d’autres productions Star Wars , Andor a été largement saluée pour sa qualité, et si vous ne l’avez jamais regardée, on vous conseille vraiment de vous y mettre, surtout si vous êtes un peu dubitatif quant à tout ce qui a été produit par Disney autour de Star Wars . Croyez-moi, là, c’est du solide.