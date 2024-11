Harrison Ford se fâche tout rouge dans le prochain Captain America (bande annonce)

Il est pas content

Après Star Wars, Indiana Jones, Blade Runner, et maintenant Marvel

Un film plus profond et plus complexe

The Falcon and the Winter Soldier

Et oui, vous le saviez peut-être déjà, mais dans le trailer du prochain Captain America: Brave New World,, prenant la relève de William Hurt, décédé en 2022, dans ce rôle important. Dévoilé lors de l’événement D23 au Brésil, ce trailer met en avant une confrontation entre Ford, en président des États-Unis doté de pouvoirs colossaux, et Anthony Mackie, qui reprend son rôle de Sam Wilson, le nouveau Captain America.Le film, prévu pour le 14 février 2025, s’appuie sur un contexte de tensions politiques et militaires qui posent le personnage de Thaddeus Ross dans le style d’un président américain tout puissant.Dans une scène notable, Ross, en pleine conférence de presse, amorce une transformation imprévue en Red Hulk . Ancien général et désormais président, il devient une menace physique pour Wilson, une situation qui suggère, on imagine, une opposition directe et idéologique entre les deux protagonistes. Ce tournant scénaristique fait de Ross un président dont, et met en avant des enjeux liés à l’instabilité mondiale.Le trailer explore aussi l’évolution de Sam Wilson, qui, cherchant des réponses, consulte Isaiah Bradley, un vétéran aperçu dans. Bradley laisse entendre qu’il aurait tenté de mettre fin aux ambitions de Ross,Le film introduit également de nouveaux personnages secondaires, dont Seth Voekler alias Sidewinder (Giancarlo Esposito) et le Leader (Tim Blake Nelson), tous deux à l’influence stratégique et aux intentions ambiguës. Shira Haas incarne Ruth Bat-Seraph, une ancienne Black Widow conseillant Ross, un ajout interessant qui complexifie un peu plus les enjeux politiques, et qui donnera peut-être à ce Marvel uneque les précédents films.Dirigé par Julius Onah, le film proposera quand même, bien sûr, des scènes d’action impressionnantes. Notamment des combats en mer entre Wilson et Torres, le nouveau Faucon. Des structures imposantes, évoquant l’adamantium, rappellent aussi l’univers des Éternels et contribuent à l’atmosphère particulière du film,Vous n’en ratez pas un, ou vous avez un peu décroché ?