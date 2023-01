Harrison Ford fait son retour sur le petit écran d'Apple !

Shrinking

Truth be told

Servant

Make or Break

George Clooney et Brad Pitt bientôt en duo

. Il met en vedettedans le rôle d'un thérapeute en deuil d'une franchise et d'une honnêteté à toutes épreuves, à tel point qu’il commence à enfreindre les règles et à dire à ses clients exactement ce qu'il pense. On le retrouve aux côtés de. Même si elle n’est pas la série la plus piratée d’Apple TV+ , celle-ci n’en demeure pas moins fort sympathique. Octavia Spencer reprend son rôle de journaliste d'investigation devenue véritable, Poppy Scoville, pour s’occuper d’une nouvelle affaire.Depuis deux semaines,Après un final plein de suspense, la quatrième saison conclura le dernier chapitre de l'histoire de Turner. La guerre de Leanne avec l'église des Saints-Saints se profile, menaçant Spruce Street, la ville de Philadelphie et bien plus. Pendant ce temps, la famille brisée doit non seulement faire face à des menaces croissantes.Apple vient également de dévoiler la, le documentaire en huit parties qui suit les meilleurs surfeurs du monde. Cette deuxième saison fera ses débuts le vendredi 17 février prochain avec les quatre premiers épisodes (les quatre autres seront diffusés le 24 février). Cette nouvelle saison met en lumière les champions de la, Kelly Slater, Stephanie Gilmore ou encore Filipe Toledo, avec une immersion dans les coulisses alors qu'ils se battent tous pour le titre suprême.Sinon parmi les projets secrets en cours de développement pour Apple TV+, on notera le, qui sera écrit, réalisé et produit par Jon Watts. On apprend aujourd’hui qu’. George Clooney produit avec Grant Heslov par le biais de. Alors que Brad Pitt () et Dianne McGunigle sont également producteurs.Apparemment le film raconterait les. Et pour les avoir, Apple aurait battu six autres studios, Universal, Warner Bros, MGM, Sony, Lionsgate et Annapurna, mais aussi ses grands rivaux Amazon et Netflix.