Un écran vraiment flexible ? Et bien pourquoi pas !

Voilà un écran VRAIMENT flexible

Une technologie extensible

Applications potentielles

Le gouvernement sud-coréen impliqué dans ce développement

made in Corée du Sud

Un fort potentiel

On est là sur du sérieux : ce nouvel écran , capable de s’étirer de 50 %, a été dévoilé au parc scientifique de LG à Séoul, dans le cadre d’un programme soutenu par le gouvernement sud-coréen. En collaboration avec le ministère du Commerce et plusieurs instituts de recherche, LG Display cherche à multiplier les usages potentiels des écrans flexibles dans des domaines variés,Le secret de cette innovation réside dans un substrat en silicone, proche de celui utilisé pour les lentilles de contact, qui rend l’écran aussi flexible que résistant. Il est capable de s’étendre de 12 à 18 pouces, tout en conservant une résolution de 100 pixels par pouce, même lorsqu’il est étiré. Grâce à un éclairage micro-LED et une nouvelle architecture de câblage,. Cette robustesse et cette souplesse permettent d’envisager des applications sur des surfaces courbes, et même sur des objets en mouvement.Ce prototype d’écran extensible pourrait être utilisé dans plusieurs industries. Dans le domaine automobile, par exemple, il pourrait permettre de créer des tableaux de bord modulables ou des interfaces utilisateur directement intégrées aux sièges. LG évoque également des applications dans les services d’urgence :sur le terrain. Dans la mode et les technologies portables, cet écran extensible pourrait également permettre de créer des vêtements et accessoires intelligents.Ce développement technologique fait partie d’un grand plan stratégique national de la Corée pour renforcer sa position dans les technologies de nouvelle génération. Le projet est soutenu par un consortium de 19 institutions de recherche et industrielles, piloté par LG Display. En investissant dans les technologies d’affichage et les infrastructures nécessaires,et favoriser un écosystème de fabricationCette technologie a beau être étonnante et prometteuse, la commercialisation de cette innovation reste incertaine. LG n’a pour l’instant communiqué ni date de lancement ni indications de prix pour cet écran extensible. Ce prototype montre néanmoins que le futur des écrans pourrait être plus flexible et adaptable.