De la pub s’affiche sur votre TV LG ? Voilà comment la supprimer

La fonction à désactivé sur votre LG (Image : flatpanelshd)

Les publicités en écran de veille envahissent les TV LG

C’est heureusement désactivable

Screen Saver Promotion

Ce n’est pas une première

C’est une nouveauté dont on se serait bien passé :. Cette fonctionnalité, apparue initialement sur les modèles récents, est en cours de déploiement sur d’autres appareils équipés de la plateforme webOS. Ces publicités peuvent promouvoir des produits LG , tels que le service de streaming LG Channels, mais aussi des produits tiers n’ayant aucun lien avec l’univers télévisuel, comme des voitures.Cette initiative n’est pas sans rappeler celle de YouTube, qui a récemment introduit des publicités sur les écrans de pause.: les téléspectateurs d’aujourd’hui seraient souvent multitâches, utilisant leur téléphone ou surfant sur Internet tout en laissant la télévision en pause. Cela représenterait, selon LG, une opportunité pour les marques d’interagir avec les utilisateurs même lorsque l’écran est inactif.Plusieurs utilisateurs de TV LG, notamment ceux possédant des modèles plus anciens, ont signalé la présence d’un paramètre permettant de désactiver ces publicités.. On aurait cependant apprécié qu’elle soit désactivée par défaut.LG affirme que ces publicités augmentent la notoriété des marques, notamment chez les plus de 45 ans. Oui, c’est le principe de la publicité… Une étude interne montrerait une augmentation de presque 20% de la reconnaissance des marques après exposition à ces pubs. Il n’empêche que les utilisateurs voient cette nouveauté d’un mauvais œil,La stratégie de LG s’inscrit dans une tendance plus large, où les fabricants de téléviseurs et les appareils de streaming cherchent à monétiser les écrans inactifs. Roku , par exemple, a introduit des publicités interactives sur ses appareils, et. Vous le savez, le phénomène touche également les services de streaming, avec l’apparition de formules d’abonnement à tarif réduit grâce à l’ajout de publicités.Nous devons désormais tous composer avec une présence publicitaire de plus en plus envahissante sur nos appareils, et