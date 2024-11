L’extension Donkey Kong Country du parc Super Nintendo a l’air canon ! (Vidéo)

Premiers aperçus de Donkey Kong Country à Super Nintendo World

Une expérience immersive et interactive

Une montagne russe inspirée de Mine Cart Madness

Ouverture mondiale et prochaines étapes

La dernière présentation Nintendo Direct, dirigée par le créateur Shigeru Miyamoto, a levé le voile sur la nouvelle zone thématique Donkey Kong Country de Super Nintendo World, qui ouvrira officiellement le 11 décembre 2024 au parc Universal Studios Japan. À travers un parcours inspiré de l’univers du célèbre jeu vidéo, les visiteurs accèderont à u, un temple doré et plusieurs points de restauration proposant des desserts aromatisés à la banane (ah ben oui). Une animation spéciale est également prévue grâce aux bracelets NFC, permettant de collectionner des lettres disséminées dans la zone pour épeler, comme dans le jeu !L’extension propose diverses attractions inspirées de l’univers Donkey Kong, en particulier une version réelle du jeu de rythme Donkey Konga, jouable en groupe, et des minijeux interactifs dispersés dans tout le parc , avec des tambours et des caisses en bois, histoire de bien rappeler les décors des jeux. Parmi les objets emblématiques, un gros tambour de Rambi attend les visiteurs : en frappant en rythme, ils pourront voir le personnage du rhinocéros Rambi apparaître. L’espace accueillera aussi des personnages animatroniques, comme Cranky Kong et Squawks, histoire d’ajouter un peu plus d’immersion dans cette zone dédiée à l’univers de Donkey Kong.Le clou de cette zone sera clairement la montagne russe Mine Cart Madness, qui simule le célèbre parcours de wagonnets du jeu.(le parcours est en fait sécurisé par une seconde structure cachée, ouf !). Miyamoto a indiqué que cette attraction est pensée pour être appréciée même par les familles moins habituées aux montagnes russes ; elle devrait donc être un peu moins violente que certaines montagnes russes quelque peu remuantes ().L’expansion Donkey Kong Country agrandira Super Nintendo World de 70 %, et ce sera la première grande extension du parc depuis son ouverture en 2020.. Rien n’est encore prévu pour le parc de Los Angeles.Est-ce que ce type de parc vous donne envie ? Et tiens, question : quel est votre parc d’attractions préféré ?