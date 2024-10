Nouveau parc d'attraction Naruto au Parc Spirou de Provence !

Une immersion complète dans le village de Konoha

Un univers culte qui traverse les générations

Un tournant audacieux pour le Parc Spirou

Lors de la première du Ciné-Concert Naruto Shippuden au Dôme de Paris, Hervé Lux, directeur du Parc Spirou, a dévoilé les détails de cette nouvelle aventure :. De quoi ravir les fans de ce jeune ninja devenu icône mondiale.L’arrivée de Naruto dans le parc ne sera pas un simple clin d’œil au manga : il s’agit ici vraiment d'un tout nouvel espace dédié à cet univers ! En franchissant les portes de cette nouvelle zone, les visiteurs se retrouveront au cœur du mythique village de Konoha, le point central de l’univers de Naruto. La reconstitution, pensée en partenariat avec des créateurs japonais, promet d’être minutieusement fidèle aux détails de l’œuvre de Masashi Kishimoto.. Mais ce n’est pas tout : le parc a prévu des attractions inspirées des personnages et de l’action frénétique de Naruto, qui restent pour l’heure tenues secrètes.Naruto, c’est bien plus qu’un manga : c’est une aventure qui a marqué des millions de lecteurs et spectateurs à travers le monde depuis sa publication en 1999. Avec ses thèmes universels – l’amitié, la persévérance et le dépassement de soi – Naruto est un personnage qui inspire et fédère des générations entières. Aujourd’hui, même après la fin de la série,. En France, la série est encore un pilier de la culture manga, et le parc Spirou ne pouvait pas rêver meilleure occasion pour attirer aussi bien les jeunes amateurs de manga que les fans de la première heure.Pour le Parc Spirou, c’est un pari ambitieux : s’ouvrir à l’univers du manga avec cette première en Europe. Avec Naruto, le parc espère attirer un public élargi, des adolescents passionnés de culture japonaise aux familles curieuses d’embarquer dans cet univers. Situé à proximité d'Avignon, le Parc Spirou Provence, inauguré en 2018, continue ainsi d’évoluer avec une cinquantaine d’attractions et expériences.Alors,Est-ce que c'est une sortie qui vous tentera ? Ou alors ça ne vous intéresse absolument pas ?