20 ans après, le logiciel de retouche GIMP 3.0 est en approche

Interface modernisée et gestion améliorée des couleurs

Fonctionnalités de sélection étendues

La version 3.0 de GIMP propose une interface utilisateur modernisée, optimisée pour les écrans haute résolution grâce à l’intégration de la bibliothèque GTK 3.En parallèle, GIMP 3.0 propose des outils de gestion des couleurs avancés et une correction des erreurs antérieures liées à la précision colorimétrique. Ces modifications garantissent une meilleure compatibilité avec les projets réalisés dans les versions précédentes et ont pour but d’améliorer l’expérience utilisateur.Parmi les nouveautés, la prise en charge des filtres non destructifs est un ajout important.Pour ceux qui préfèrent le flux de travail classique, une option pour fusionner les filtres reste disponible. D’autres mises à jour de l’interface incluent des options de personnalisation, comme la fusion de la barre de titre avec le menu pour un affichage plus compact, et un écran d’accueil remanié.En réponse aux attentes des utilisateurs, en particulier ceux habitués à Photoshop , GIMP 3.0 intègre de nouvelles options de sélection de contours, même si la possibilité de tracer les contours à l’intérieur ou à l’extérieur d’une sélection n’est toujours pas disponible.GIMP 3.0 offre aussi une meilleure prise en charge des fichiers PSD de Photoshop, ce qui sera pratique pour ceux qui décident de changer de logiciel, mais qui possèdent beaucoup de fichiers créés sur la suite Adobe Même si GIMP 3.0 est encore en phase de test , les développeurs espèrent une sortie stable d’ici fin 2024 ou début 2025.La communauté GIMP encourage les retours pour corriger les derniers bugs, dans le but de stabiliser encore plus le logiciel avant la version finale.