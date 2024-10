Adobe Photoshop Elements et Premiere Elements permettent de modifier ses photos comme un pro

Adobe Photoshop elements 2025

Flou de profondeur

Adobe Photoshop Elements 2025 est disponible à l’achat unique au prix de 99,82 euros mais pour une licence à durée déterminée de trois ans. Une mise à jour coûtera 81,67 euros.

Adobe Premiere elements 2025

Balance des blancs

Adobe Premiere Elements 2025 est disponible à l’achat unique au prix de 99,82 euros mais pour une licence à durée déterminée de trois ans. Une mise à jour coutera 81,67 euros. À noter que Photoshop Elements 2025 et Premiere Elements 2025 sont également disponibles en bundle toujours pour une licence à durée déterminée de trois ans au prix de 150,23 euros.

Du côté d' Adobe Photoshop Elements 2025 , on trouve tout d’abord,. On pourra ainsi faire disparaître vraiment n’importe quoi en quelques secondes grâce auet à la modification guidée Suppression d’objet.On pourra aussi ajouter. Pour cela, il suffit de choisir son point focal et le filtre-toujours optimisé par l’IA- fera le nécessaire à votre placer. Il suffira ensuite d’ajuster des détails tels que l’intensité, la distance focale et la plage focale pour obtenir un résultat impeccable.D'autres outils vont permettre deCes outils de sélection automatique sont proposés afin de choisir l’objet à modifier. Suite à cela, il faudra juste choisir le coloris et peaufiner le résultat en fonction de son style. On pourra également fusionner plusieurs images. Il suffira de sélectionner le sujet d’une image, l’arrière-plan d’une autre et des éléments de plusieurs autres encore pour composer une photo inédite.Le plus exigeants (ou les plus créatifs) pourront également créer. D’un simple clic, un effet de mouvement de caméra pourra être créé Il es même possible -oie intense- d’ajouter des lumières scintillantes ou un cœur clignotant…. Là aussi, on note de belles améliorations comme la possibilité d’obtenir exactement les couleurs souhaitées. On pourra ainsi s’assurer que les nuages, la neige et d’autres détails blancs sont réellement immaculés grâce au nouvel outil. Il suffira ensuite de régler précisément la couleur et la luminosité de la scène tout entière ou de certaines parties à l’aide des nouvelles courbes de correction colorimétrique.Cela va permettre de changer l’ambiance ou l’esthétique en transformant automatiquement sa palette avec ces paramètres prédéfinis, ou importer et appliquer les siennes.. Le choix se fera parmi de nouveauxaccrocheurs pour une mise en forme du texte afin de l’adapter à son récit à l’aide des nouvelles commandes d’alignement, de taille, de direction, de couleur, d’espacement, etc. On peut aussi accéder à des templates de titre gratuitement via Adobe Stock.Pour les plus exigeants,. Enfin on pourra gagner du temps grâce à une fenêtre de montage simplifiée : parcourir facilement les pistes audio et les séquences vidéo regroupées au même endroit, retrouver les options de montage utilisées le plus dans le nouveau menu Outils rapides, etc.