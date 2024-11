IA : Perplexity va contenir de la publicité, et ça risque de poser un gros problème

Publicités intégrées : premier test en partenariat avec de grandes marques

questions de suivi sponsorisées

sponsorisées

Voilà comment sera intégrée la publicité

Stratégie de Perplexity face à ses concurrents

Les défis du plagiat et les tensions avec les éditeurs

À partir de cette semaine, les utilisateurs américains de Perplexity verront donc desaux côtés des réponses de l’IA, identifiées commeCette approche, encore en phase de test, permet à Perplexity d’évaluer l’impact de la publicité sans se détourner complètement de son modèle d’abonnement.L’entreprise veut aussi rassurer ses utilisateurs : les publicités n’interviendront pas dans les réponses de l’ IA , qui resteront indépendantes et non influencées par les sponsors. Mais forcément,La prochaine étape sera-t-elle d’intégrer de la publicité directement dans les réponses données par les moteurs d’IA ? Pour limiter la polémique, Perplexity garantit la confidentialité des données de ses utilisateurs, assurant que les annonceurs n’auront pas accès aux informations personnelles.Le choix de Perplexity de se tourner vers la publicité le distingue de concurrents comme ChatGPT d’OpenAI, qui conserve pour le moment un modèle sans publicité. Perplexity n’est cela dit pas seul dans cette expérimentation : Google teste lui aussi des formats sponsorisés pour son service d’IA sur mobile, AI Overviews.Ils soulignent la difficulté d’intégrer la publicité dans les réponses IA sans nuire à leur qualité ou leur pertinence, d’autant que Perplexity reste une plateforme de plus petite envergure, avec des capacités de ciblage limitées.Ce virage publicitaire intervient dans un contexte très tendu pour Perplexity, accusé de plagiat par certains éditeurs, qui reprochent à la plateforme de trop s’appuyer sur leurs contenus pour enrichir ses réponses Malgré ces ajustements, certains éditeurs restent méfiants et dénoncent une exploitation de leurs contenus sans véritable contrepartie. Ces polémiques s’ajoutent aux pressions financières que connaît Perplexity, actuellement en pleine levée de fonds de 500 millions de dollars et estimée à une valorisation de 9 milliards.Bref, Perplexity s’aventure sur un terrain glissant.