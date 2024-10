IA : Perplexity essaye de ne pas se fâcher avec la presse

Aravind Srinivas, CEO de Perplexity, qui fait beaucoup peur à Google

Le géant des médias News Corp vient donc de lancer une offensive contre le moteur de recherche IA Perplexity, l’accusant de puiser dans ses articles sans autorisation. Derrière cette attaque, les propriétaires deet dudénoncent une perte d’audience et de revenus, puisque Perplexity proposerait des réponses basées directement sur leurs contenus, sans lien vers les sources originales.En réponse, Perplexity défend un modèle étonnant : plutôt que de payer des licences pour chaque article, l’entreprise propose un partage des revenus publicitaires. Son PDG, Aravind Srinivas, a même comparé l’idée au modèle de Spotify, où les artistes reçoivent une part des abonnements.En gros, Perplexity fait le pari que les éditeurs trouveront leur compte en captant une part des recettes générées par la publicité, sans pour autant s’appuyer sur un modèle de licence traditionnel.Cette querelle juridique soulève des questions épineuses sur le rôle des IA dans la création de valeur pour les éditeurs. D’un côté, News Corp et d’autres médias estiment que Perplexityen quelque sorte leurs contenus ; de l’autre, Perplexity répond que les informations publiques ne devraient pas être soumises à des droits d’auteur stricts.ce qui ne fait qu’alimenter la colère des éditeurs.Le procès en cours montre le tiraillement entre des éditeurs qui voient l’IA comme une menace et ceux qui envisagent des opportunités de revenus alternatifs. Avec la montée en puissance de l’IA dans la recherche, le secteur se trouve face à un dilemme : miser sur les partenariats pour ne pas rater le coche, ou défendre ses droits d’auteur pour ne pas perdre le contrôle.particulièrement en matière de diffusion et de rémunération des contenus journalistiques.On vous parle de plus en plus d'IA partout dans les médias ces derniers temps, parce que le sujet s'infiltre absolument partout.