ChatGPT intègre une fonction de recherche pour rivaliser avec Google et Perplexity

Plus besoin de quitter ChatGPT pour effectuer une recherche sur le Web. La recherche web intégrée se déclenche automatiquement en fonction des besoins de l’utilisateur ou peut être activée manuellement. Ce système propulse ChatGPT au niveau de rivaux comme Microsoft Copilot et Google Gemini, qui incluent déjà des options de recherche en temps réel. Nous l’avons testé, et en effet,sur les cours boursiers et les lieux géographiques, avec des cartes et des liens vers les sources d’origine. De son côté, Perplexity est également apprécié pour la clarté et la rapidité de ses réponses, se positionnant comme une alternative crédible à Google dans le domaine de la recherche IA.Pour garantir des informations fiables, OpenAI a établi des partenariats avec des éditeurs majeurs tels que Hearst, Condé Nast et News Corp. Ces collaborations doivent permettre à ChatGPT de disposer de contenus vérifiés tout en respectant les droits d’auteur. Ces éditeurs ne bénéficient toutefois pas de traitement de faveur dans les résultats., mais les éditeurs peuvent également refuser d’être explorés par le moteur d’OpenAI. Dans le même esprit, OpenAI s’engage à n’afficher que des aperçus d’articles pour respecter les paywalls, évitant ainsi tout contournement. Perplexity, de son côté, met également l’accent sur des sources fiables et enrichit ses résultats avec des résumés concis, mais est moins soucieux des questions relatives aux droits d’auteur, et est régulièrement accusé de piller le Web Avec cette nouvelle fonctionnalité, OpenAI se positionne en concurrent direct des moteurs de recherche comme Google.. Bien que l’absence de publicité soit pour l’instant un avantage, OpenAI n’a pas encore dévoilé son plan de financement pour maintenir ce service gratuit, surtout au vu des coûts élevés que représente la recherche par intelligence artificielle.OpenAI espère également limiter les erreurs de son IA, un enjeu clé pour éviter les q hallucinations q, ces moments où des informations incorrectes peuvent apparaître. En accédant à des données actualisées,. À l’approche des élections américaines, OpenAI a aussi indiqué qu’il s’appuiera sur des sources officielles pour toutes les questions électorales, afin de renforcer sa fiabilité dans des domaines sensibles.Est-ce que ce type de fonctionnalité basée sur la recherche pourrait vous intéresser, ou