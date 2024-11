Pizza Hut a trouvé une utilisation très originale de la PS5 (avec une pizza)

Donnez moi une PS5, une imprimante 3D et aussi une pizza

PIZZZAWRMR

Toutes les économies étant bonnes à prendre, Pizza Hut Canada vient de trouver(pendant qu'on joue...). Elle dévoile une solution -presque gratuite- et pour la réaliser il faudra juste une PS5, une imprimante 3D et aussi une pizza.La firme propose un accessoire inédit dénommé le(faut le dire à voix haute pour entendre ce fabuleux jeu de mot tout de même...). Il s'agit d'une boîte en plastique conçue pour s’adapter à la PS5 et récupérer la chaleur émise par la console pour garder une pizza au chaud. Bien que ce concept ne soit pas disponible en magasin,Alors. En effet, bloquer la dissipation de la chaleur risquait d’endommager l’appareil à long terme ou de provoquer des accidents électriques (et peut-être même faire fondre la boite, brûler son appartement ou donner un goût bizarre à votre repas).