Sony corrige le nombre de ventes de la Playstation 2, mais pourquoi donc ?

Vous vous souvenez de cette pub bizarre pour la PS2 ?

Une rétrospective pour célébrer les 30 ans de PlayStation

Un record inébranlable

Je vais vous dire un secret, j'ai eu toutes les Playstation, sauf la 2...

Des ventes comparées aux autres consoles PlayStation

L’ombre de la Nintendo Switch

Vous le savez, Sony Interactive Entertainment célèbre les 30 ans de sa marque PlayStation Un site web dédié à cet événement a été lancé, et il retrace l’histoire des consoles de la gamme. Ce site a la particularité de mettre en avant les chiffres de ventes officiels pour chaque génération, avec quelques données inédites, comme la confirmation que la PlayStation 2 a dépassé les 160 millions d’unités vendues depuis son lancement en 2000.Depuis sa sortie, la PlayStation 2 s’est imposée comme un incontournable du marché des jeux vidéo. Même après l’arrêt de sa production en 2013, elle a continué à générer des ventes, atteignant ce chiffre impressionnant de 160 millions d’unités.Ce record semble difficile à battre, mais attention, la Nintendo Switch, avec 146 millions d’unités vendues à ce jour, s’en rapproche progressivement. Et c’est là tout l’enjeu.En plus de la PlayStation 2, Sony a partagé les chiffres de ventes des autres générations. La première PlayStation (1994) s’est écoulée à 102 millions d’exemplaires, tandis que la PlayStation 3 (2006) a atteint 87 millions.Quant à la PlayStation 5 , bien qu’encore en début de cycle, elle a déjà dépassé les 65 millions d’unités vendues, confirmant une rentabilité record pour Sony, tout en restant loin des chiffres atteints par ses prédécesseurs.La Nintendo Switch, lancée en 2017, est le principal rival potentiel de la PlayStation 2 en termes de ventes. Avec 146 millions d’unités vendues au 30 septembre 2024, elle se positionne à seulement 14 millions de ventes du record de Sony, etAvec l’arrivée imminente d’ un successeur de la Switch , la progression de ses ventes pourrait ralentir, mais certains analystes estiment que la Switch pourrait encore dépasser les 154 millions d’unités en 2025, réduisant cet écart avec la PlayStation 2.