Face à Nvidia, AMD réduit ses effectifs de 4% pour se concentrer sur l’IA

Des licenciements pour réorienter les ressources

Une concurrence directe avec Nvidia

Des perspectives d’avenir dans le secteur des PC

Après avoir observé des performances financières mitigées, AMD a décidé de se recentrer sur ses segments les plus prometteurs. La société a en effet connu une baisse de 69% dans son secteur de jeux vidéo, ce qui a impacté lourdement son chiffre d’affaires., un secteur où ses processeurs sont de plus en plus demandés. Ce choix de licenciement a pour objectif d’aligner ses ressources sur les secteurs les plus rentables, selon le fabricant.AMD se positionne comme le principal concurrent de Nvidia, le leader du marché des puces d’IA pour centres de données. Ces puces permettent de traiter des quantités massives de données, utilisées en particulier pour des technologies avancées comme l’IA générative, présente, vous le savez, dans des produits comme ChatGPT.et renforcer sa place dans ce secteur en pleine expansion.Pour aller dans ce sens, AMD prévoit de lancer une nouvelle puce d’IA, le MI325X, à la fin de l’année, destinée aux entreprises qui utilisent des applications d’IA intensives. Cet investissement est vital pour répondre à la demande des grands clients comme Microsoft et Meta , qui misent beaucoup sur ces technologies.Dans le domaine des ordinateurs personnels, AMD a aussi vu une demande croissante pour ses processeurs dotés de capacités IA, comme les Ryzen AI. Ces processeurs, intégrés dans certains PC, permettent de nouvelles fonctionnalités, comme Copilot+ de Microsoft, qui offre une assistance intelligente., avec des contrats récents pour équiper des entreprises de renom comme AstraZeneca et Volkswagen.Avec cette restructuration,. Malgré la baisse de ses activités dans le gaming, la société reste optimiste pour l’avenir, mais la nouvelle reste rude pour les salariés concernés.