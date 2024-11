Et voilà, Apple s'est fait doubler par Nvidia

Les GPU de Nvidia : au cœur de l’IA

Apple en retrait face à Nvidia

Apple Intelligence

Les géants du numérique soutiennent Nvidia

Nvidia dans l’indice Dow Jones

Les GPU, initialement conçus pour les jeux vidéo, sont désormais essentiels pour l’IA, car ils permettent d’effectuer des calculs massifs en parallèle.Grâce à cette demande croissante, Nvidia a doublé son chiffre d’affaires plusieurs trimestres de suite et est devenue l’une des entreprises les plus influentes de l’indice S&P 500.Apple, première entreprise à atteindre la valorisation d’un puis de deux trillions, se retrouve aujourd’hui dépassée par Nvidia. Bien qu’Apple ait commencé à intégrer des fonctions d’IA dans ses iPhone sous le nom d’Apple produit également moins de puces IA pour ses infrastructures, ce qui limite sa compétitivité face à Nvidia dans ce domaine.Des entreprises comme Microsoft, Google (Alphabet) et Meta comptent parmi les principaux clients de Nvidia, utilisant massivement ses GPU pour leurs projets d’IA. Microsoft, par exemple, dépend fortement de Nvidia pour ses projets en IA, tout comme OpenAI On vous l'a dit, en novembre, Nvidia rejoindra l’indice Dow Jones, remplaçant Intel Avec une valorisation ayant bondi de 850 % depuis fin 2022, Nvidia semble bien placée pour maintenir sa position dominante, tant que l’IA restera un axe d’investissement prioritaire pour les grandes entreprises du numérique.Pour rappel, Nvidia a été. L’entreprise a débuté en développant des cartes graphiques pour jeux vidéo, mais elle a rapidement évolué pour devenir un acteur majeur dans le calcul haute performance. Aujourd’hui, Nvidia est vraiment incontournable dans le domaine de l’intelligence artificielle et des infrastructures technologiques.