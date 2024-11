Sega lance l’Emojam, et j’en veux absolument un !

Ils sont vraiment très mignons quand même !

Un retour nostalgique aux années 1990

dumb phones

Fonctionnalités et sécurité

emoji lab

C'est trop chou punaise

Un marché exclusivement japonais pour l’instant

L’Emojam de Sega rappelle la popularité des pagers dans les années 1990. À l’époque,, facilitant une communication rapide avec des messages courts. Le concept de l’Emojam reprend cette idée de communication concise, en y ajoutant une touche de modernité : au lieu des textes ou des chiffres, ce sont uniquement des emojis qui véhiculent le message. Sega surfe ainsi sur la tendance desou appareils simplifiés, de plus en plus prisés pour contrer l’usage intensif des smartphones.Destiné principalement aux enfants,, incluant, par exemple, des personnages populaires comme Hello Kitty . Afin de garantir une communication sécurisée, l’appareil exige que les deux utilisateurs rapprochent physiquement leurs appareils pour établir une première connexion, empêchant ainsi l’ajout d’inconnus. Les messages sont limités à dix emojis, encourageant une interaction créative et limitant les risques de contenus inappropriés, souvent plus présents sur les réseaux sociaux traditionnels.Visuellement, l’Emojam rappelle les Tamagotchis, avec, pour permettre une expérience simple et ludique. Sega inclut également une fonctionnalité appeléequi permet de fusionner deux emojis en un seul, rendant chaque message unique. La création d’un langage visuel codé, qui nécessite un effort de décryptage entre amis, ajoute une dimension de jeu et un aspect intellectuellement stimulant.Vendu pour environ 7 150 yens (45 euros),. Ce produit semble s’adresser, hélas, uniquement au marché local, car il n’existe actuellement pas de version en anglais ni de distribution internationale prévue. Pour les adultes intéressés par cet appareil, l’importation pourrait être une option envisageable.Sega pourrait malgré tout envisager de l’étendre à d’autres marchés si le succès est au rendez-vous au Japon. On l’espère en tout cas !