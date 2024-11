Le studio français Amplitude quitte SEGA (et reprend son indépendance !)

Pour Romain de Waubert de Genlis, fondateur d’Amplitude : Notre studio s’appuie sur des franchises emblématiques, et notre équipe est profondément investie dans la création des meilleurs jeux possibles. Avec notre longue expérience en matière de développement de jeux de stratégies et deux nouveaux titres en préparation, nous sommes confiants dans notre capacité à apporter une remarquable expérience aux joueurs.



Cette décision nous permet d’être plus agiles dans notre approche tout en continuant à façonner la vision qui est la nôtre depuis le début, de repousser les limites et d’être plus proches que jamais de notre communauté .