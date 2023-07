Hello Kitty vient égayer les vacances sur Apple Arcade

Hello Kitty Island Adventure sur Apple Arcade

La firme japonaise Sanrio et le studio Sunblink proposent aux abonnés Apple Arcade de jouer dès aujourd'hui au dernier titre basé sur la franchise à succès Hello Kitty. Le jeu vous mettra aux commandes d'Hello Kitty et de ses compagnons, dont les inévitables Kuromi, Pochaco, Chocolat, Mimi ou encore Cinnamonroll, afin derésoudre de nombreuses énigmes, rencontrer les habitants et faire enfin revenir les visiteurs.Il sera également nécessaire de créer des outils, d'élaborer d'alléchantes recettes et deafin d'en percer tous les secrets, et, peut-être, de devenir une véritable sirène.Le jeu nécessite 1,2 Go d'espace de stockage libre sur un iPhone, iPad, iPod touch sous iOS ou iPadOS 13.5 minimum, un Mac sous macOS 11.0 ou une Apple TV sous tvOS 13.5. Comme tous les titres Apple Arcade, le jeu est dénué de publicité et d'achats intégrés.