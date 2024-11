Europe : 800 millions d'euros d'amende pour Facebook

Une sanction record

Cela permet à Meta d’utiliser les données relatives aux publicités générées par d’autres annonceurs au seul profit de Facebook Marketplace

[Meta] a cherché à conférer à son propre service Facebook Marketplace des avantages que d’autres fournisseurs de services d’annonces publicitaires en ligne ne pouvaient égaler. Cette pratique est illégale au regard des règles de l’Union européenne en matière de pratiques anticoncurrentielles. Meta doit à présent mettre un terme à ce comportement

Une multiplication des sanctions contre les entreprises techs

ignore les réalités du marché européen

Cette sanction vise spécifiquement, le service de petites annonces de la plateforme. Bruxelles reproche à Meta d’à d’autres fournisseurs de services de petites annonces en ligne, ce qui aurait pour effet de fausser la concurrence., a estimé la Commission.Margrethe Vestager, toujours commissaire à la concurrence jusqu'à la fin du mois, a également commenté cette situation :Outre l'amende à 797,72 millions d’euros, cette dernière a donc ordonné à Meta. En intégrant Marketplace directement à Facebook, Meta offre certes une visibilité privilégiée pour son propre service, rendant plus difficile pour les autres plateformes de petites annonces de rivaliser sur un pied même d’égalité.et à garantir une concurrence plus équitable pour les acteurs du marché européen (certains crient pourtant à la cabale avec une accumulation de sanctions dirigées contre les firmes techs amenant l'Europe à être le parent pauvre de toutes les innovations)., en arguant que l’intégration de Marketplace à Facebook offre simplement plus de commodité pour les utilisateurs. Le groupe a également regretté cette décision qui -selon lui-