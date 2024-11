Sur macOS, ChatGPT sait désormais lire vos apps de code

Work with Apps

Une intégration soignée

Comment ça marche ?

Un premier pas vers des agents IA ?

Agents

Disponible, mais pas pour tout le monde

L’idée est simple : lorsque vous activez l’option, ChatGPT peut accéder à ce que vous avez sous les yeux dans l’app de développement que vous utilisez. Par exemple,Mieux encore, vous pouvez sélectionner un bout de code précis pour que l’IA s’y concentre.Une démonstration a même montré un employé d’OpenAI demandant à ChatGPT d’ajouter une planète manquante dans un projet Xcode sur le système solaire.Le bémol ? Il faut encore copier-coller le résultat dans votre app, car ChatGPT ne peut pas encore modifier directement les fichiers.Soyons honnêtes, cela reste basique. ChatGPT ne peut toujours pas écrire directement dans vos apps, maisCe genre de fonction s’appuie sur l’API d’accessibilité de macOS , souvent utilisée pour VoiceOver (l’outil Apple pour les malvoyants). L’IA se contente donc de lire du texte, sans comprendre les éléments visuels comme les images ou les vidéos.Mais OpenAI ne s’arrête pas là : On vous en parlait hier à propos desqu’OpenAI souhaite lancer.Pour l’instant, seuls les abonnés ChatGPT Plus et Teams sur Mac peuvent testerÀ terme, OpenAI espère ouvrir cette fonction à plus d’utilisateurs. Aucune date n’a encore été annoncée pour Windows.Si vous codez sur Mac, cela peut être un petit boost utile pour votre productivité.Au vu de la concurrence féroce entre OpenAI, Anthropic et Google, on peut parier que les avancées iront encore plus loin, très vite.Est-ce qu'il vous arrive d'utiliser ChatGPT , ou un autre ChatBot, pour vous assister quand vous êtes dans une longue session de code ?