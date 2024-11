Alors pas de panique, mais OpenAI va lancer ses agents autonomes

Operator

autonome

Coucou c'est nous

Un agent d’IA autonome en préparation

Operator

Operator

Un contexte concurrentiel

Operator

Operator

Vers des applications pratiques

Operator

Operator

Destiné initialement aux développeurs et accessible en tant que préversion de recherche via l’API d’ OpenAI , cet outil devrait permettre à l’IA d’effectuer des actions directement sur un ordinateur. Selon Bloomberg,sera capable de gérer diverses tâches autonomes, comme la réservation de voyages ou le codage, en manipulant les interfaces de manière interactive et sans intervention humaine. Ce développement positionne OpenAI face à des concurrents tels qu’Anthropic, qui a récemment lancé des fonctions similaires, et Google, qui prévoit un agent équivalent pour la fin de l’année.Le projetillustre une fois encore l’évolution rapide des agents d’IA, domaine dans lequel plusieurs acteurs majeurs de la technologie s’investissent fortement. Microsoft, investisseur dans OpenAI, a par exemple introduit en octobre des agents autonomes dans sa suite Copilot, permettant aux utilisateurs de créer des agents capables de comprendre et d’accomplir des tâches spécifiques., de la même manière qu’elle dispose aujourd’hui d’un site web ou d’une adresse e-mail. OpenAI, en lançant, cherche à s’inscrire dans cette tendance, marquant une nette progression dans les capacités de ses systèmes, au-delà de l’IA textuelle classique.Le déploiement d’agents autonomes répond également aux défis économiques des entreprises spécialisées en IA, qui cherchent des applications rentables pour amortir les coûts élevés de développement de leurs modèles., en attirant de nouveaux utilisateurs et en justifiant les investissements massifs dans le domaine.Le lancement depourrait donc marquer un tournant dans la démocratisation des systèmes IA autonomes. Cependant,Bien que prometteurs, les agents autonomes soulèvent des questions quant à leur utilité et à leur sécurité, surtout si l’IA peut agir indépendamment sur votre ordinateur. OpenAI a récemment publié un document de bonnes pratiques pour guider le développement de l’IA aux États-Unis, appelant à la création de zones économiques dédiées et à des alliances internationales pour rivaliser avec la Chine. Le développement d’et d’agents similaires pourrait s’inscrire dans ce cadre réglementaire futur, visant à garantir une utilisation sûre et éthique de cette technologie.