ChatGPT sur Siri en approche

-qui sera intégré prochainement à Siri. Le code mentionne différentes options pour le texte et les images générés par ChatGPT, deux fonctionnalités qu'Apple prévoit de déployer prochainement.L'intégration de ChatGPT avec Siri a été annoncée à la WWDC mais elle ne figure ni sur la version finale d’iOS 18 ni sur celle d’iOS 18.1.(iPadOS 18.2 et macOS Sequoia 15.2).D'après Mark Gurman,Pour rappel, cette version plus performante va permettre à l'assistant vocal de contrôler les différentes actions dans les applications, de mieux comprendre ce qui est actuellement à l'écran et de déterminer ce qu'il faut faire en fonction du contexte.Dans sa dernière, Mark Gurman dévoile le document le plus important du moment : non, ce ne sont les nouvelles CGV de l'Apple Store, mais biencar, soit dans trois petites semaines. Cette avance n'est pas neutre, car elle interviendrait avant ThankGiving et le Black Friday, une période tout à fait propice aux dépenses du côté des USA.Au menu, on trouveraity compris une meilleure compréhension des demandes, les premiers outils d'écriture, les fonctions de/ les réponses suggérées pour Messages, Mail et d'autres applications, un(qui peut supprimer des personnes ou des objets indésirables des photos et utiliser l'IA générative pour remplir l'arrière-plan), la possibilité dedans Photos via un prompt succinct, l'enregistrement et la transcription des appels téléphoniques, mais aussi un nouveau mode de mise au point.. Durant la keynote, Apple a déclaré qu'Apple Intelligence serait disponible en anglais pour ses utilisateurs domiciliés en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et au Royaume-Uni. Des mises à jour similaires comme iOS 17.2 et iOS 16.2 avaient d'ailleurs été publiées en décembre.Ainsi,Pour rappel, cette dernière va permettre de générer des images à partir d'une description, de concepts suggérés, ou même d'une personne de votre photothèque.Il sera possible de modifier le style proposé et d'apporter des modifications au prompt de départ pour qu'il corresponde à un fil de discussion Messages, à votre tableau Freeform ou à une diapositive dans Keynote.depuis presque deux ans.Ces derniers sont également prévus pour décembre, ce qui permettra de briller à Noël. Techniquement, il s'agit d'un émoji maison que l'on pourra créer directement à partir du clavier dans Messages, mais ils ne sont pas compris dans le protocole Unicode.On pourra, plus ou moins fantaisiste comme un t-rex portant un tutu sur une planche de surf, ou un chiot avec un noeud vert sur une fusée, voire un sushi volant sur une moto... Bref tout sera possible / permis.Par cette nouvelle fonction,, ses emojis personnalisables (qui mettaient plusieurs minutes à être configurés et qui n'ont pas rencontré le succès escompté en dehors des murs de Cupertino). En effet, on pourra utiliser ces derniers pour les transformer également.Avec l'autorisation de l'utilisateur, Siri pourra afficher les réponses de ChatGPT directement en réponse aux questions et autres prompts. ChatGPT pourra aussi être une option de la fonction Outils d'écriture. Notons qu'il sera basé sur GPT-4o d'OpenAI., et les abonnés ChatGPT Plus pourront connecter leurs comptes pour accéder aux fonctionnalités payantes sur ces appareils. Côté confidentialité, Apple a déclaré qu'OpenAI ne stockera pas les demandes effectuées auprès de ChatGPT et que les adresses IP des utilisateurs seront masquées.