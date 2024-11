Russie : Apple supprime encore une appli d'info indépendante sur ordre du Kremlin

Pourquoi cette suppression ?

indésirable

La répression des médias bat son plein

Un coup dur, mais pas une fin pour RFE/RL

Roskomnadzor, le régulateur russe des communications, a jugé les contenus de l’appli illégaux.L’appli Svoboda regroupait des informations locales, notamment des projets comme Siberia.Realities et North.Realities, qui mettaient en lumière des sujets sensibles pour le Kremlin.Apple, fidèle à sa ligne de conduite dans les pays où elle opère, a obtempéré.Depuis l’invasion de l’Ukraine en 2022, la Russie a intensifié son contrôle sur les informations accessibles à sa population.RFE/RL n’échappe pas à la règle. Leur site est déjà inaccessible en Russie, et leur division locale a dû fermer ses portes en 2022. Ce genre de mesures ne fait qu’accentuer l’isolement des Russes face aux informations non censurées.Ce n’est pas la première fois qu’Apple plie face aux demandes du Kremlin.Depuis 2022, Apple a également suspendu ses ventes en Russie et réduit les fonctionnalités de son service Apple Pay . Si ces décisions peuvent sembler logiques d’un point de vue business, elles passent mal auprès des défenseurs de la liberté d’information.Pour RFE/RL, cette suppression est un coup de plus, mais pas forcément une fin.Reste à voir si Apple, comme d’autres géants de la tech, finira par tracer une limite face à ce genre de pressions.Cette nouvelle suppression montre encore une fois à quel point les médias indépendants peinent à survivre dans ce contexte. On aimerait se dire que la tech peut être un rempart, mais dans les faits, elle semble souvent, hélas, coincée entre deux feux.