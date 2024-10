Apple Pay a 10 ans !

Des centaines de millions d'utilisateurs

Petit rappel

Apple s'est engagée à permettre à ses rivaux d'accéder à la technologie "tap and go" des iPhone ../.. La décision d'aujourd'hui rend les engagements d'Apple contraignants. Il ouvre la concurrence dans ce secteur crucial, en empêchant Apple d'exclure d'autres portefeuilles mobiles de l'écosystème de l'iPhone

Pour l'occasion c'est, vice-présidente d'Apple Pay et d'Apple Wallet, qui prend la plume pour révéler ce qu'Apple aime bien cacher :(enfin des pourcentages...).Sur le site web d'Apple, on apprend en effet qu'Apple Pay est aujourd'hui utilisé par des: 90 % de clients plébiscitent la simplicité d’utilisation, 88 % pour la vie privée, 87 % sa sécurité.Un taux de satisfaction hors norme : 85% de clients sont satisfaits ou très satisfaits, 98 % des utilisateurs américains interrogés indiquent qu’ils recommanderaient sans hésiter le service !La VP insiste au passage sur toutes les garanties offertes par le système de la Pomme comme, et ce, dans tous les produits -l'iPhone, l'Apple Watch, l'iPad et le Mac., mais la Commission Européenne pourrait bien voir des billes pour ses actions en cours, elle qui reproche justement à Apple la trop grande fermeture de sa structure. D'ailleurs cette communication en avance ne cacherait-elle pas quelque chose ? En effet, par le passé, Apple a déjà publié des études quelques jours avant une sanction ou un avertissement de l'UE...L'Union européenne avait menacé Apple de sanctions financières pouvant aller jusqu'à 40 milliards de dollars, en fonction du degré d'ouverture (ou de fermeture) de la NFC de l'iPhone. Afin de se mettre en conformité avec le DMA,. Pendant ce temps, cette dernière a aussi sondé les concurrents pour savoir leur avis sur cette transposition.! Après quelques ajustements (quand même), Bruxelles vient de valider le projet, qui sera applicable pour les dix prochaines années. Dans un communiqué, Margrethe Vestager précise :