Fake news : Reporters sans frontières attaque X en justice

Une fausse étude, un vrai problème

néonazis

Doppelgänger

X dans le viseur : signalements ignorés

Un signal pour Musk et les autres

Fin août, RSF tombe sur une vidéo qui pose un sérieux problème. Présentée comme un reportage de la BBC, elle utilise le logo et la charte graphique de l’organisation pour affirmer que RSF aurait découvert desdans l’armée ukrainienne. Évidemment, tout est faux : ni la BBC ni RSF n’ont produit une telle enquête., habitué aux campagnes de désinformation bien rodées. C’est un classique du genre, et pour RSF, cette vidéo dépasse les limites, d’autant qu’elle reprend des codes familiers de la propagande russe, comme le projet, connu pour manipuler des logos et identités visuelles de grands médias.Face à cette diffusion massive, RSF tente de réagir. Dix signalements sont envoyés à X via les outils prévus par le règlement européen sur les services numériques (DSA). Résultat ? Rien.Pourtant, RSF dispose d’un compte premium sur la plateforme, censé garantir un accès prioritaire à la modération. Visiblement, cela n’a rien changé.Pour l’ONG, X fait donc preuve d’une inaction flagrante et, pire,. Une accusation grave qui a poussé RSF à déposer plainte en France pour diffamation, usurpation d’identité et diffusion de fausses nouvelles.Pendant que la justice française se saisit de l’affaire, la Commission européenne s’en mêle également.RSF espère qu’un verdict exemplaire imposera enfin des règles claires à des plateformes souvent perçues comme intouchables.Cette affaire n’est pas qu’une simple dispute entre RSF et X. Elle pose une question de fond : les réseaux sociaux doivent-ils enfin rendre des comptes pour leur rôle dans la propagation de fausses informations ?Entre les poursuites en France et l’enquête européenne, X prend quelques risques. Après sa récente mésentente avec le Brésil, on sait qu’Elon Musk n’aime pas vraiment se brouiller avec des marchés qui lui rapportent beaucoup d’argent. Affaire à suivre.